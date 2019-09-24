«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину

США заморозили транш в почти $400 млн военной помощи Украине потому, что Европа не выделяет свою часть средств украинской стороне — заявил глава Белого дома Дональд Трамп . Ранее он назвал коррупцию причиной приостановки помощи Украине. В Москве указали на то, что Вашингтон, по сути, заставляет Европу, потерявшую $100 млрд от антироссийских санкций, оплачивать внешнюю политику США.

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.

«Я всегда был против такого положения вещей, и я буду отказываться, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в Украину, потому что они этого не делают», — заявил президент США журналистам на Генеральной ассамблее ООН.

По данным издания The Washington Post, Трамп велел исполняющему обязанности начальника его штаба Мику Малвани придержать транш в почти $400 млн военной помощи как минимум на неделю, прежде чем американский лидер очно переговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским на «полях» ГА ООН

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в ходе телефонного разговора якобы попросил Зеленского провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена , бывшего вице-президента США и возможного оппонента Трампа в президентской гонке в 2020 году.

Сам Трамп допустил, что он действительно упоминал Байдена во время разговора, но отклонил обвинения в чем-либо неблагоприятном. Он сказал журналистам, что расшифровка звонка будет обнародована. «Я разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись», — подчеркнул Трамп.

Заявление Трампа о том, что он отказался от выделения средств Украине, потому что Европа не платила свою справедливую долю, «смехотворно», считает Иво Даалдер , бывший постпред США в НАТО при президенте Бараке Обаме

«США предоставили военную помощь, как и многие европейцы. И у НАТО есть обширная программа помощи Украине, которая значительно усилилась после российского вторжения», — заявил дипломат.

Впрочем, днем ранее Трамп заявлял, что помощь Украине приостановлена из-за «коррупционных» вопросов.

«Почему мы должны давать деньги стране, которая коррумпирована?» — спросил глава Белого дома.

Впрочем, адвокат Трамп Рудольф Джулиани заявил, что, если в разговоре Трамп с Зеленским и было какое-то требование относительно Байдена — то это обстоятельство является законным.

«Реальность такова, что президент Соединенных Штатов имеет полное право сказать другому лидеру иностранного государства: «Нужно привести в порядок ваши дела, прежде чем мы дадим вам много денег. Для Трампа является совершенно уместным обратиться к иностранным властям с просьбой расследовать это масштабное преступление, совершенное бывшим вице-президентом», — пояснил юрист.

На фоне происходящего Байден потерял несколько процентов в своем рейтинге и теперь уступает 2% сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен. Уровень поддержки Байдена на данный момент 20%, Уоррен — 22%. На третьем месте Берни Сандрес , у него 11%.

Опрос проводится в Айове, где в феврале избиратели первыми будут голосовать за потенциальных кандидатов в президенты от демократов — традиционные голосования за претендентов на уровне штатов.

Или, если пользоваться терминами, принятыми в США — «кокусы» — неформальные собрания избирателей, которые помогают определить популярных кандидатов в президенты от Демократической партии . Опрос потенциальных избирателей Айовы считается «золотым стандартом».

Во время президентства Петра Порошенко Хантер Байден входил в совет директоров крупной энергетической компании на Украине, а его отец фактически курировал политику Вашингтона в отношении Киева в администрации Барака Обамы

Джулиани обвиняет украинскую сторону в отмывании $3 млн для Хантера Байдена. По словам адвоката Трампа, Байден-младший получил эту сумму единовременным платежом, который прошел через Латвию и Кипр, прежде чем попасть в его руки.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что Вашингтон и Брюссель имеют разные цели и результаты касательно Украины, а также антироссийских санкций, которые были введены также в поддержку политики Киева.

«Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить. Однако!

Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности $80-100 млрд), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США», — пояснил российский сенатор.

Стоит добавить, что несколькими днями ранее Трамп в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации заявил, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — приводили американские СМИ слова своих источников.

«Зеленскому очень тяжело в этой ситуации. Если он будет молчать, то все подумают, что он поддерживает Байдена. Если он заговорит, то его слова воспримут как наезд на Байдена. То есть республиканцы и демократы используют Украину и ее молодого президента Зеленского как, простите, гумовий нацюцюрник (в переводе с украинского — презерватив)», — подчеркнул политик.

Украина на самом деле дорого обходится для США, учитывая, что основное финансирование сейчас страна получает по линии Международного валютного фонда — МВФ. Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составляет около $3,9 млрд

При этом объем торговли между США и Украиной в 2018 составил всего лишь $2,6 млн Причем львиная доля — примерно 90% — в этом товарообороте приходится в ввоз на Украину продукции из США, то есть Америка используют Украину как магазин для продажи своих товаров, передает НСН.