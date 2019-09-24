Трампу не соперник: Украина добила рейтинг Байдена

Главный претендент на номинацию в президенты США от демократов — Джо Байден — начал уступать по рейтингам другому кандидату — сенатору Элизабет Уоррен. Причем снижение фиксируют в Айове, где в феврале пройдут первые неформальные собрания избирателей. Падение популярности Байдена происходит на фоне скандала вокруг его сына Хантера, которого сторонники Дональда Трампа обвиняют в коррупционных действиях на Украине

Один из главных претендентов на номинацию в кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден потерял несколько процентов в своем рейтинге и теперь уступает 2% сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Уровень поддержки Байдена на данный момент 20%, Уоррен — 22%. На третьем месте Берни Сандрес , у него 11%.

Опрос проводится в Айове, где в феврале избиратели первыми будут голосовать за потенциальных кандидатов в президенты от демократов — традиционные голосования за претендентов на уровне штатов. Или, если пользоваться терминами, принятыми в США, — «кокусы» — неформальные собрания избирателей, которые помогают определить популярных кандидатов в президенты от Демпартии.

Опрос потенциальных избирателей Айовы считается «золотым стандартом», пишет издание Salon. «Это первый случай, когда любой кандидат, кроме Байдена, стал лидером в штате, и это указывает на то, что поддержка бывшего вице-президента среди избирателей-демократов может быть проблематичной», — говорится в статье.

Согласно исследовательскому центру Political Data, сенатор Уоррен лидирует и в Калифорнии — здесь ее поддерживают 29% избирателей. За ней — правда, со значительным отрывом — идет Сандерс. Байден же и вовсе третий — у него 18%.

Причем опрашивали тех, кто уже решил участвовать в выборах в 2020 году.

Падение популярности Байдена происходит на фоне «украинского» скандала, в котором оказался замешан его сын Хантер. Более того, под ударом из-за этого оказался даже президент США Дональд Трамп, который, по информации американской прессы, в ходе недавнего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы оказывал на него давление, чтобы тот поспособствовал началу расследования против Байденов из-за их деятельности на Украине.

Во время президентства Петра Порошенко Хантер Байден входит в совет директоров крупной энергетической компании на Украине, а его отец фактически курировал политику Вашингтона в отношении Киева в администрации Барака Обамы

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвиняет украинскую сторону в отмывании $3 млн для Хантера Байдена. По словам адвоката Трампа, Байден-младший получил эту сумму единовременным платежом, который прошел через Латвию и Кипр, прежде чем попасть в его руки.

Джулиани заявил, что Байден зарабатывал большие деньги, используя свое служебное положение.

«Знал ли Обама, что у его вице-президента, которого он назначил ответственным за предоставление миллиардов Украине, есть сын, который зарабатывал миллионы на совете директоров одной из самых коррумпированных компаний на Украине?» — сказал Джулиани в интервью Fox News.

Джулиани также обратился к прошлому Хантера Байдена, назвав его «изменившимся из-за наркотиков». Сын вице-президента, действительно, в прошлом употреблял наркотические вещества, однако прошел курс лечения в специализированной клинике. В свое время он рассказал, как алкоголь и запрещенные вещества разрушили его брак.

Сам Байден-старший отрицает обвинения в свой адрес. По его мнению, Трамп пытается очернить его, чтобы остаться на посту президента. Он также заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом кандидатура еще недавно любимого многими американцами «Джо» уже начинает вызывать сомнения. Недавний опрос телеканала NBC News показал, что значительная часть избирателей сомневается в нем. По этим данным,

49% избирателей не нравится кандидатура Трампа на пост президента в 2020 году, в то время как 33% американцев не одобряют Байдена.

В свою очередь, близкий к Трампу сенатор Линдси Грэм призвал минюст расследовать любые связи бывшего вице-президента США и Украиной. «Джо Байден сказал, что все проводили расследование, и ничего не нашли. Кто все? Никто не расследовал связи Украины и Байдена, никто не изучал ту роль, которую Украина сыграла на выборах 2016 года», — заявил Грэм.

Лидерство сенатора-демократа Элизабет Уоррен в опросах общественного мнения заставило СМИ вновь обратить внимание на политика, которая пользуется популярностью среди левых. Она выступает за улучшение медицинского и социального обслуживания и против монополий крупных компаний в сфере высоких технологий. Уоррен даже предложила пойти на радикальный шаг: раздробить их на более мелкие.

Сенатор также прославилась заявлениями, что Национальный комитет Демократической партии «сфальсифицировал» данные на праймериз 2016 года в пользу Хиллари Клинтон в пику ее конкуренту Сандерсу.

Трамп известен своим негативным отношением к Уоррен. Он саркастически называет ее «Покахонтас», в честь дочери вождя племени поухатанов, почитаемого в среде индейцев. Это прозвище Трамп дал ей после того, как Уоррен называла себя потомком американских индейцев, но впоследствии выяснилось, что это не так. «Будет ли она участвовать в президентской гонке как представительница американских индейцев, или спустя 32 года это уже не так хорошо себя оправдывает?» — написал Трамп в своем твиттере в феврале 2019 года, узнав о выдвижении Уоррен в президенты.