Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандал в ГА ООН: дочь Трампа забыла о нижнем белье 

Рамблер 35 минут назад
Дочь президента США Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН в Нью-Йорке без бюстгальтера. Серию фотографий с мероприятия, посвященного религиозной свободе, Иванка опубликовала в Instagram.
На фотографиях Трамп предстала в голубой блузке, белой юбке Prada и черных туфлях-лодочках на каблуке.
Подписчики дочери американского лидера тут же обратили внимание, что на ней нет бюстгальтера.
«Вы видите то, что вижу я?», — интересовались пользователи в комментариях.
Подписчики указали, что соски Иванки отчетливо проглядывают через ткань блузки, и порекомендовали ей носить силиконовые накладки.
Комментарии7
В мире , Иванка Трамп , Генассамблея ООН , ООН , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США4
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»
«Дела на родине»: Лавров отказался от «шоу Трампа»8
МЧС анонсировало масштабную ликвидацию своих учреждений
МЧС анонсировало масштабную ликвидацию своих учреждений7
«Разрешить всем»: Турция захотела прав на ядерное оружие
«Разрешить всем»: Турция захотела прав на ядерное оружие72
Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих
Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих4
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение