Скандал в ГА ООН: дочь Трампа забыла о нижнем белье

На фотографиях Трамп предстала в голубой блузке, белой юбке Prada и черных туфлях-лодочках на каблуке.

Подписчики дочери американского лидера тут же обратили внимание, что на ней нет бюстгальтера.

«Вы видите то, что вижу я?», — интересовались пользователи в комментариях.

Подписчики указали, что соски Иванки отчетливо проглядывают через ткань блузки, и порекомендовали ей носить силиконовые накладки.