Скандал в ГА ООН: дочь Трампа забыла о нижнем белье 

Дочь президента США Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН в Нью-Йорке без бюстгальтера. Серию фотографий с мероприятия, посвященного религиозной свободе, Иванка опубликовала в Instagram.
На фотографиях Трамп предстала в голубой блузке, белой юбке Prada и черных туфлях-лодочках на каблуке.
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#WGDP’s 3 Pillars are seeking to economically empower women to re-invest in their families & communities, producing a multiplier effect that spurs economic growth + contributes to global peace & stability. Thank you to @concordiasummit for the opportunity and collaboration on this critical mission.
Подписчики дочери американского лидера тут же обратили внимание, что на ней нет бюстгальтера.
«Вы видите то, что вижу я?», — интересовались пользователи в комментариях.
Подписчики указали, что соски Иванки отчетливо проглядывают через ткань блузки, и порекомендовали ей носить силиконовые накладки.