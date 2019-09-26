Сергей Лавров захотел познакомиться с Владимиром Зеленским, а тот потребовал возвращения Крыма. Об этом сообщает «Украинская правда».
Во вторник министр иностранных дел России и президент Украины посетили в Нью-Йорке прием, организованный президентом США Дональдом Трампом. В ходе него Лавров и Зеленский коротко побеседовали.
«Был очень короткий этот разговор. Мы в очереди стояли», — рассказал украинский лидер вчера на пресс-конференции после встречи с Трампом.
По его словам, Лавров подошел к нему, поздравил с обменом удерживаемыми лицами, сказал, что хочет познакомиться, а Россия очень хочет окончания войны в Донбассе.
«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля», — ответил ему Зеленский.
Президент добавил, что сообщил Лаврову и о своем желании прекратить войну, более того, предложил сделать это, если тот готов отдать Украине ее территории и обменяться оставшимися удерживаемыми лицами.