Зеленский надерзил Лаврову

Во вторник министр иностранных дел России и президент Украины посетили в Нью-Йорке прием, организованный президентом США Дональдом Трампом . В ходе него Лавров и Зеленский коротко побеседовали.

«Был очень короткий этот разговор. Мы в очереди стояли», — рассказал украинский лидер вчера на пресс-конференции после встречи с Трампом.

По его словам, Лавров подошел к нему, поздравил с обменом удерживаемыми лицами, сказал, что хочет познакомиться, а Россия очень хочет окончания войны в Донбассе.

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля», — ответил ему Зеленский.

Президент добавил, что сообщил Лаврову и о своем желании прекратить войну, более того, предложил сделать это, если тот готов отдать Украине ее территории и обменяться оставшимися удерживаемыми лицами.