Зеленский благодарит США за защиту Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в США, встретился с представителями местной украинской диаспоры и назвал их защитниками территориальной целостности страны.
«Вы — наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США, и во всем мире. Мы вам очень благодарны», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Ранее актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже устал, однако он знал, куда идет, когда баллотировался на пост главы государства.
Новости Украины: Зеленскому указали на ошибку, которая мешает диалогу с Россией