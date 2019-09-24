Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский заявил, что украинцы в США защищают суверенитет страны 

Свободная пресса 41 минуту назад
Зеленский благодарит США за защиту Украины
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в США, встретился с представителями местной украинской диаспоры и назвал их защитниками территориальной целостности страны.
«Вы — наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США, и во всем мире. Мы вам очень благодарны», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Ранее актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже устал, однако он знал, куда идет, когда баллотировался на пост главы государства.
Новости Украины: Зеленскому указали на ошибку, которая мешает диалогу с Россией
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Свободная пресса: последние новости
Российский дипломат напомнил, что США так и не приняли заявление о ядерной войне Российский дипломат напомнил, что США так и не приняли заявление о ядерной войне Актер "Квартала 95" заявил, что Зеленский уже устал от власти Актер "Квартала 95" заявил, что Зеленский уже устал от власти Порошенко оценил свои шансы оказаться за решёткой Порошенко оценил свои шансы оказаться за решёткой
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Евгений Кошевой , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина требует от России новую границу
Украина требует от России новую границу379
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США
МИД РФ отреагировал на невыдачу сенаторам виз США
США сорвали участие сенаторов РФ в Генассамблее ООН
США сорвали участие сенаторов РФ в Генассамблее ООН1
Российский экс-мэр покончил с собой
Российский экс-мэр покончил с собой25
Новое величие: что Трамп заявит в ООН
Новое величие: что Трамп заявит в ООН36
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение