На Украине заявили о разборе Крымского моста

Украинцы решили, что Крымский мост разобрали по частям, но это не так. Об этом пишет «ФедералПресс».

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года, стоило почти 228 миллиардов рублей, в мае 2018-го сооружение было открыто Владимиром Путиным за рулем «КамАЗа» , а регулярное движение стартовало сутки спустя.

В ходе строительства общественность на Украине часто высказывала мнение, что Крымский мост не может быть и не будет построен, после — что вскоре тот рухнет, теперь — что его разбирают по частям.

По данным «ФедералПресс», поводом для украинцев распространять такой слух в интернете стал сюжет средства массовой информации «Россия — Крым» (вероятно, подразумевается канал «Вести Крым»).

В нем журналист заявил, что «он дело свое сделал», подразумевая вспомогательное сооружение, которое использовалось при строительстве, и его разбор. На Украине же решили, что речь идет о самом мосте.