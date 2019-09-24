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На Украине заявили о разборе Крымского моста 

Рамблер + ещё 22 49 минут назад
Украинцы решили, что Крымский мост разобрали по частям, но это не так. Об этом пишет «ФедералПресс».
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года, стоило почти 228 миллиардов рублей, в мае 2018-го сооружение было открыто Владимиром Путиным за рулем «КамАЗа», а регулярное движение стартовало сутки спустя.
В ходе строительства общественность на Украине часто высказывала мнение, что Крымский мост не может быть и не будет построен, после — что вскоре тот рухнет, теперь — что его разбирают по частям.
По данным «ФедералПресс», поводом для украинцев распространять такой слух в интернете стал сюжет средства массовой информации «Россия — Крым» (вероятно, подразумевается канал «Вести Крым»).
В нем журналист заявил, что «он дело свое сделал», подразумевая вспомогательное сооружение, которое использовалось при строительстве, и его разбор. На Украине же решили, что речь идет о самом мосте.
«Украинцы до сих пор не могут смириться с тем, что Крым стал частью России, и плодят слухи», — подытожил автор публикации.
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В мире , Видео , Новости Москвы , Украина , Владимир Путин , Камаз , ФедералПресс
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