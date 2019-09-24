Пост посольства США в соцсетях сочли призывом на митинг

Лингвисты сочли пост посольства США в соцсетях призывом на митинг

Независимые лингвисты обнаружили агитацию в публикации посольства США в Сети, которая касалась несанкционированного митинга в Москве 3 августа, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев

Пискарев заявил, что у России имеется подтверждение — в данной публикации «имела место агитация к участию в неразрешенном митинге, демонстрации, шествии», передает РИА «Новости».

Исследование было проведено независимыми лингвистами.

«У нас есть подкрепление нашей позиции, что все-таки имело место вмешательство», — сказал глава комиссии Думы.

Марии Захаровой. Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России

Она сообщила тогда, что Москва собирается довести до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице.

Это касалось, в частности, публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.