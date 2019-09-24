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Лингвисты сочли пост посольства США в соцсетях призывом на митинг 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 13 часов назад
Пост посольства США в соцсетях сочли призывом на митинг
Фото: РИА Новости
Независимые лингвисты обнаружили агитацию в публикации посольства США в Сети, которая касалась несанкционированного митинга в Москве 3 августа, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев.
Пискарев заявил, что у России имеется подтверждение — в данной публикации «имела место агитация к участию в неразрешенном митинге, демонстрации, шествии», передает РИА «Новости».
Исследование было проведено независимыми лингвистами.
«У нас есть подкрепление нашей позиции, что все-таки имело место вмешательство», — сказал глава комиссии Думы.
Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Она сообщила тогда, что Москва собирается довести до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице.
Это касалось, в частности, публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.
3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1 тыс. 500 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что организаторы незаконных митингов хотели втянуть участников акций в беспорядки.
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В мире , Василий Пискарев , Мария Захарова , Сергей Собянин , МИД , Госдума , РИА Новости , Deutsche Welle , Москва , США
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