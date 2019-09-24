Названы причины заморозки Трампом военной помощи Украине 

США приостанавливали военную помощь Украине из-за опасений в том, что деньги будут разворованы. Об этом The Washington Post рассказали высокопоставленные собеседники в Белом доме.
В конце августа источник в администрации президента США сообщил Politico, что Дональд Трамп заморозил выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Такой ее объем американский бюджет подразумевает на 2019 год. Причиной этого решения были названы сомнения главы государства в том, что средства тратятся наилучшим образом.
Заморозке воспротивились Сенат и Палата представителей. В середине сентября Вашингтон приступил к выполнению взятых на себя перед Киевом обязательств.
В конце августа источник в администрации президента США сообщил Politico, что Дональд Трамп заморозил выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Такой ее объем американский бюджет подразумевает на 2019 год. Причиной этого решения были названы сомнения главы государства в том, что средства тратятся наилучшим образом.
Заморозке воспротивились Сенат и Палата представителей. В середине сентября Вашингтон приступил к выполнению взятых на себя перед Киевом обязательств.
По данным The Washington Post, Трамп опасался не того, что военная помощь будет потрачена Украиной ненадлежащих образом, а того, что будет украдена местными коррупционерами. Таковых, по мнению президента, на Украине «очень много».
Собеседники издания подчеркнули, что заморозка выделения этих средств не была попыткой Трампа оказать давление на украинского коллегу Владимира Зеленского — «не имела ничего общего с принципом услуга за услугу».