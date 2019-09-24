Названы причины заморозки Трампом военной помощи Украине

США приостанавливали военную помощь Украине из-за опасений в том, что деньги будут разворованы. Об этом The Washington Post рассказали высокопоставленные собеседники в Белом доме.

В конце августа источник в администрации президента США сообщил Politico, что Дональд Трамп заморозил выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Такой ее объем американский бюджет подразумевает на 2019 год. Причиной этого решения были названы сомнения главы государства в том, что средства тратятся наилучшим образом.

Заморозке воспротивились Сенат и Палата представителей. В середине сентября Вашингтон приступил к выполнению взятых на себя перед Киевом обязательств.

В конце августа источник в администрации президента США сообщил Politico, что Дональд Трамп заморозил выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Такой ее объем американский бюджет подразумевает на 2019 год. Причиной этого решения были названы сомнения главы государства в том, что средства тратятся наилучшим образом.

Заморозке воспротивились Сенат и Палата представителей. В середине сентября Вашингтон приступил к выполнению взятых на себя перед Киевом обязательств.

По данным The Washington Post, Трамп опасался не того, что военная помощь будет потрачена Украиной ненадлежащих образом, а того, что будет украдена местными коррупционерами. Таковых, по мнению президента, на Украине «очень много».