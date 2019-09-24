Новое величие: что Трамп заявит в ООН

Президент США Дональд Трамп выступит во вторник на Генассамблее ООН . О содержании своей речи он не сообщал, сказав только, что будет говорить о величии Америки. В прошлом году в ООН его встретили смехом, а в этом — ждет «жесткая аудитория», отмечают обозреватели. Между тем, для главы Белого дома сейчас нелегкое время — в США разгорелся скандал, вызванный разговором Трампа с украинским президентом Зеленским, который может привести к импичменту американского лидера.

«Менее чем за два года моя администрация добилась больше, чем любая другая», — эти слова президент США Дональд Трамп произнес в своей первой речи на Генеральной ассамблее ООН год назад.

Тогда эти слова вызвали в зале смех.

Глава Белого дома тогда отметил, что не ожидал такой реакции, но назвал ее «нормальной», после чего продолжил рассказывать о достижениях своей администрации.

В той речи он обрушивался на «социализм» Венесуэлы и говорил об опасности политики Тегерана . Как заявлял Трамп, «коррумпированный режим в Иране сеет хаос смерть и разрушение». Лидеры не уважают своих соседей и их границы, разграбляют ресурсы нации, чтобы обогащаться и распространять беспорядки на Ближнем Востоке и за его пределами.

«Иранский народ, по версии американского президента, возмущен, что его лидеры расхищают деньги из казны. Соседи Ирана платят высокую цену за это. Поэтому меня поддержали в решении вывести США из ужасной ядерной сделки с Тегераном, и мы ввели ядерные санкции», — говорил Трамп.

Ирану, скорее всего, вновь достанется в новой речи президента США на Генеральной ассамблее, но произносить он ее будет в изменившихся условиях. Трамп прибудет в расположенную в Нью-Йорке штаб-квартиру ООН в не лучший момент для своей политической карьеры.

Его противники заявляют, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского , принуждая его расследовать деятельность своего противника, экс вице-президента США Байдена. В случае если факт давления имел место, это может стоить Трампу президентского кресла.

Во вторник же Трамп займет весьма комфортабельное кресло — таков устоявшийся протокол заседаний Генассамблеи. Однако даже если в зале не будет президента Ирана Хасана Роухани , Трампа вряд ли ждет комфортабельный прием.

Как отмечает телеканал CNN, президент США встретится с «самой жесткой аудиторией». При этом Трамп, как отмечает обозреватель телеканала Кевин Липтак, не захотел делиться с журналистами подробностями своей речи и лишь сказал, что заявит, что «США самая великая страна мира». Представитель администрации Белого дома отметил, что Трамп в своей речи расскажет, что США — это «позитивная альтернатива авторитаризму».

Хорошо известно, что нынешний американский президент не питает особых чувств к ООН. В 2017 году он потребовал убрать из Организации лишнюю бюрократию, сократить расходы на проекты, которые не приносят «отдачи», а также улучшить планирование бюджета.

«Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру. ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — отметил в своем выступлении на Генассамблее сам Трамп.

По его словам, США пока «не видят отдачи» от ООН, хотя являются самым крупным плательщиком в ее бюджет.

Все эти заявления главы Белого дома стали частью деклараций, которую подписали 128 из 193 государств-членов ООН. Тогдашний постпред США при организации Никки Хейли назвала количество подписантов «фантастическим».

Трамп напомнил, что взнос США в бюджет ООН составляет 22%, или $3 млрд в год, и дал понять, что эти расходы завышены.

«Соединенные Штаты несут несправедливые издержки, но, честно говоря, если бы ООН могла реально выполнить все свои заявленные цели, особенно обеспечение мира, эти инвестиции можно было бы легко оправдать», — рассуждал американский лидер.

В 2018 году США вышли из ЮНЕСКО — организации, которая занимается вопросам образования науки и культуры. Источники, близкие к американской администрации, сообщили прессе, что неофициальной причиной выхода являются якобы «антиизраильские» и «антиамериканские» настроения в ООН.

Стоит отметить, что первые сообщения о возможном выходе США из ЮНЕСКО появились после того, как Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Однако, несмотря на критическое отношение, Трамп собирается использовать площадку Генеральной Ассамблеи для встреч с мировыми политическими лидерами. Он уже пообещал, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . Правда, останется ли премьер на своем посту, пока неясно — результаты парламентских выборов в этой стране не дали однозначного ответа о политическом будущем Нетаньяху.

Речи выступающих лидеров в Генассамблее ООН нередко привлекают внимание. Так, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад с трибуны ООН заявил, что за событиями 11 сентября могут стоять люди из правительства США, а покойный ныне экс-президент Венесуэлы Уго Чавес , взойдя на трибуну в 2006 году, сравнил тогдашнего лидера США Джорджа Буша-младшего с дьяволом: «Вчера сюда приходил дьявол, до сих пор пахнет серой».

Именно в своем выступлении на Генассамблее ООН в 2014 году президент США Барак Обама , через запятую перечислив мировые угрозы, назвал среди них Россию, лихорадку Эбола и террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Что же касается президента России Владимира Путина , он редкий гость на Генассамблее. Но в 2015 году его выступление запомнилось не меньше знаменитой «мюнхенской речи» 2007 года.

Выступая на сессии Генассамблеи в 2015 году, Путин обратился с резкими словами к представителям стран Запада: «Внешнее агрессивное вмешательство привело к тому, что институты [государств] были разрушены, там царят насилие и нищета, жизнь людей ни во что не ставится. Хочется спросить у тех, кто создал эту ситуацию: вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?»

По словам Путина, такая политика как раз и привела к росту численности и влиянию ИГ.