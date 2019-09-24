Более 35 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили паспорта РФ

Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ

Более 35 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик уже получили российские паспорта. Всего же заявления подали почти 90 тыс. человек. Об этом RT сообщили в МВД России . Кроме того, эксперты прогнозируют, что число желающих получить гражданство РФ будет только увеличиваться. По словам Владимира Путина, выдача жителям Донбасса российских паспортов в упрощённом порядке призвана решить гуманитарные проблемы населения региона и не направлена на создание каких-либо проблем Киеву

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Об этом RT рассказали в Министерстве внутренних дел России.

«С начала реализации указа президента… принято более 87 тыс. заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в отношении 49 тыс. человек приняты решения о приёме в гражданство», — говорится в сообщении МВД.

На данный момент жители республик получили более 35 тыс. российских документов, уточнили в ведомстве.

«Выдано жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины более 35 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность… на территории РФ, и более 22 тыс… заграничных паспортов», — добавили в ведомстве.

Такие данные демонстрируют, что в ДНР и ЛНР хотят быть теснее связанными с Россией, считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин

«В принципе, за тот короткий период, который прошёл после принятия указа, данные цифры весьма хорошие. Наличие российского гражданства говорит о том, что люди видят своё личное будущее и будущее своих семей в тесном контакте, интеграции с Российской Федерацией. Киев, несмотря на, возможно, смягчённую политику сейчас по отношению к республикам, всё-таки отрезал от себя часть населения страны. Граждане ЛНР и ДНР будут и дальше получать гражданство России, а следом за ними и другие граждане Украины. В дальнейшем будут ещё новые тенденции и шаги по сближению наших народов, а не по разделению их», — заявил в беседе с RT Бредихин.

Как ранее отмечали в самой ДНР, одной из главных задач республики является максимальная интеграция в российское пространство.

«Количество желающих будет расти»

Всё больше жителей Донбасса будут стремиться получить российские документы, считает политолог Юрий Светов

«Люди надеются, что наличие гражданства РФ даст им какую-то гарантию дополнительной защиты… Неопределённость с тем, как будут выполнены Минские соглашения, с тем, будет ли реализована формула Штайнмайера или Украина будет всячески отказываться от неё — вот это всё приводит к тому, что, как мне кажется, количество желающих получить гражданство России будет нарастать», — сказал Светов в беседе с RT.

По словам зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на сегодняшний день число желающих получить гражданство РФ, по предварительным оценкам, составляет около 3 млн человек.

«Они (данные МВД. — RT) свидетельствуют о том, что большинство граждан ДНР и ЛНР определились, что их жизнь связана с Россией. Они не хотят жить в том государстве, где искажается история… Граждане хотят, чтобы в ускоренном порядке принимались решения на территории республик. Очереди не уменьшаются. Пункты выдачи работают в штатном режиме. Людей достаточно для того, чтобы обеспечить весь объём специальных документов паспортно-визовой службы ЛНР и ДНР. Количество прогнозируемых лиц, которые хотят на сегодняшний день получить российское гражданство, — около 3 млн», — сказал RT Водолацкий.

Кроме того, как свидетельствуют данные опроса МВД России, около 86% жителей Донбасса хотели бы получить российский паспорт.

Решить гуманитарные проблемы

Указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Согласно документу, решение по вопросу предоставления гражданства РФ должно приниматься в течение трёх месяцев со дня подачи документов.

В июле российский лидер упростил режим получения гражданства страны. Так, на новый порядок могут рассчитывать не только украинцы, проживавшие в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.

По словам Путина, закон призван решить гуманитарные проблемы населения Донбасса и не направлен на создание каких-либо проблем Киеву. К тому же для получения российского паспорта не нужен отказ от украинского гражданства.

На Украине, в свою очередь, резко отреагировали на инициативу России. Так, в стране начали допрашивать жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, и собирать о них информацию.

При этом российские власти подчёркивают, что упрощение процедуры обретения гражданства не нарушает международное право.