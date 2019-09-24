«С ним не будет говорить Москва»: какую ошибку допустил Зеленский

По мнению экс-депутата, к власти вместе с Зеленским пришла команда неподготовленных людей, у которых нет четких стратегий.

«Они пришли на авось и начали формировать свою стратегию международной политики, импровизируя. Поэтому у них бывают такие разные заявления, которые противоречат одно другому», — отметила она.

Герман заявила, что Зеленского выбирали как человека, который сможет иметь прямой диалог с президентом России и с которым президент России будет говорить.

«И который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — подчеркнула экс-депутат.

Герман заявила, что министром нужно было сделать человека, с которым захотят говорить «и Запад, и Восток». Подходящими кандидатурами на пост главы МИД Украины она назвала экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и бывшего замглавы министерства Александра Чалого , которые выступают за нейтральный статус Украины.

Ранее Пристайко заявил о наступлении оттепели в отношениях России и Украины после обмена заключенными. При этом он подчеркивал, что Украина ищет компромисс для восстановления мира, но это «не входит в интересы России».