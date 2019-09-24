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«С ним не будет говорить Москва»: какую ошибку допустил Зеленский 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман заявила в эфире «112 Украина», что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, выбрав на пост министра иностранных дел Вадима Пристайко. По словам Герман, с Пристайко не захотят говорить в Москве.
По мнению экс-депутата, к власти вместе с Зеленским пришла команда неподготовленных людей, у которых нет четких стратегий.
«Они пришли на авось и начали формировать свою стратегию международной политики, импровизируя. Поэтому у них бывают такие разные заявления, которые противоречат одно другому», — отметила она.
Герман заявила, что Зеленского выбирали как человека, который сможет иметь прямой диалог с президентом России и с которым президент России будет говорить.
«И который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — подчеркнула экс-депутат.
Герман заявила, что министром нужно было сделать человека, с которым захотят говорить «и Запад, и Восток». Подходящими кандидатурами на пост главы МИД Украины она назвала экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и бывшего замглавы министерства Александра Чалого, которые выступают за нейтральный статус Украины.
Ранее Пристайко заявил о наступлении оттепели в отношениях России и Украины после обмена заключенными. При этом он подчеркивал, что Украина ищет компромисс для восстановления мира, но это «не входит в интересы России».
Комментарии25
В мире , Видео , Александр Чалый , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Константин Грищенко , Анна Герман , МИД , Верховная Рада , НАТО , Москва
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