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Число иммигрантов на границе с Мексикой снизилось на 70% 

ТАСС 18 часов назад
Число иммигрантов на границе с Мексикой снизилось на 70%
Фото: РИА Новости
Число мигрантов, стремящихся попасть через американо-мексиканскую границу в США, сократилось на 70%. Такие данные в понедельник привел и.о. министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн, выступая в Совете по международным отношениям.
По его словам, в мае ежедневно на границу прибывали около 5 тыс. человек и эффективных инструментов, чтобы справиться с миграционным потоком у ведомства не было. "Теперь по сравнению с пиком в мае поток снизился на 64%. Мы значительно развили наши возможности на границе, и сейчас цифра достигла более 70%", — сказал он.
"Ситуация на юго-западной границе не просто касается нашей безопасности, это ведет к гуманитарному кризису и является внешнеполитическим вызовом, причем не только для США, но и для всего региона, — отметил Макэлинэн. — Мы работаем с нашими партнерами по основным факторам, влияющим на нелегальную миграцию".
Макэлинэн также сообщил о том, что на следующей неделе США перестанут применять политику "поймай и отпусти", в соответствии с которой задержанные нелегалы ожидали решения суда на территории Соединенных Штатов. Отныне пойманные будут ожидать вердикта на мексиканской части границы.
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Комментарии
В мире , Кевин Макэлинэн , Мексика , США
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