Тимошенко встала на защиту Украины

Тимошенко встала на защиту украинской земли

Она заявила, что украинцам собрались «промыть мозги». По словам Тимошенко, в стране стартовала кампания, которая должна убедить население в том, «как хорошо продать» украинскую землю, передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Учитывая, что предлагаемый законопроект должен регулировать оборот сельскохозяйственной земли, власти собрались продать «72% страны», заявила Тимошенко.

«Кому тогда Украина будет принадлежать?» — спросила она, подчеркнув, что землю смогут заполучить «мегамонополии».

Тимошенко предложила заменить такой подход созданием на Украине многочисленных малых и средних семейных ферм по «французской модели».

Также Тимошенко призвала реализовывать политику протекционизма украинских фермеров.