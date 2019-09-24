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Тимошенко встала на защиту украинской земли 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Тимошенко встала на защиту Украины
Фото: РИА Новости
Лидер фракции «Батькивщина» в парламенте Украины Юлия Тимошенко раскритиковала планы руководства страны открыть рынок сельскохозяйственных земель.
Она заявила, что украинцам собрались «промыть мозги». По словам Тимошенко, в стране стартовала кампания, которая должна убедить население в том, «как хорошо продать» украинскую землю, передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Учитывая, что предлагаемый законопроект должен регулировать оборот сельскохозяйственной земли, власти собрались продать «72% страны», заявила Тимошенко.
«Кому тогда Украина будет принадлежать?» — спросила она, подчеркнув, что землю смогут заполучить «мегамонополии».
Тимошенко предложила заменить такой подход созданием на Украине многочисленных малых и средних семейных ферм по «французской модели».
Также Тимошенко призвала реализовывать политику протекционизма украинских фермеров.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запланировал провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году. Однако большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу сельхозземель.
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Комментарии8
В мире , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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