«Евротройку» обвинили в невыполнении обязательств

Зариф обвинил «евротройку» в невыполнении обязательств по ядерной сделке

Германия, Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что страны "евротройки" ( Великобритания Франция ) не выполняют своих обязательств по ядерной сделке, в связи с чем Тегеран в настоящий момент не намерен вести переговоры о возможности заключения нового соглашения по атому.

"Беспомощность "евротройки" касательно выполнения их обязательств по [ядерной сделке] без разрешений со стороны США очевидна с мая 2018 года", — написал он в понедельник в своем Twitter. По словам Зарифа, европейские страны подражают США, предъявляя вслед за ними к Ирану "абсурдные требования", которые "несовместимы с СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]". "Никакой новой сделки до тех пор, пока не будет соблюдения нынешней", — подчеркнул глава МИД, который находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по СВПД и дает другим его участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению сделки.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений на ядерную исследовательскую деятельность.