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Зариф обвинил «евротройку» в невыполнении обязательств по ядерной сделке 

ТАСС + ещё 2 40 минут назад
«Евротройку» обвинили в невыполнении обязательств
Фото: © Александр Щербак/ТАСС
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) не выполняют своих обязательств по ядерной сделке, в связи с чем Тегеран в настоящий момент не намерен вести переговоры о возможности заключения нового соглашения по атому.
"Беспомощность "евротройки" касательно выполнения их обязательств по [ядерной сделке] без разрешений со стороны США очевидна с мая 2018 года", — написал он в понедельник в своем Twitter. По словам Зарифа, европейские страны подражают США, предъявляя вслед за ними к Ирану "абсурдные требования", которые "несовместимы с СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]". "Никакой новой сделки до тех пор, пока не будет соблюдения нынешней", — подчеркнул глава МИД, который находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по СВПД и дает другим его участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению сделки.
7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений на ядерную исследовательскую деятельность.
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Комментарии
В мире , Хасан Роухани , Генассамблея ООН , МИД , Германия , Иран , Великобритания , Франция
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