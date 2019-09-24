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Сенатор открыл стрельбу у парламента Гаити. Двое ранены 

360tv.ru + ещё 1 42 минуты назад
Сенатор открыл стрельбу у парламента Гаити. Двое ранены
Фото: 360tv.ru
Член Сената Гаити открыл стрельбу у здания парламента перед голосованием по кандидатуре премьер-министра. В результате ранения получили фотограф Associated Press и сотрудник парламента, сообщил портал HaitiLibre.
Стрелявший Жан-Мари Ральф Фетье заявил в эфире местного радио, что действовал в рамках самообороны, защищаясь от демонстрантов.
«На меня напали группы агрессивных боевиков. Они пытались вытащить меня из машины. И поэтому я защищался. Самозащита является священным правом», — процитировала его The Guardian.
Фотожурналист Дье-Налио Шери и сотрудник Сената Леон Лебланк были госпитализированы. Шери получил легкое ранение в шею, пулю у него достали. Лебланк сам рассказал журналистам, что попал в больницу.
Также он сообщил, что видел, как Фетьер достал пистолет, пытаясь покинуть парламент, окруженный толпой протестующих.
Другой сенатор, Патрис Дюмон, рассказал, что Фетьер предупредил собравшихся, что будет стрелять, если ему не позволят уйти. После стрельбы он уехал на машине.
В результате инцидента голосование по кандидатуре премьера было сорвано. С июля этот пост временно занимает Фриц Уильям Мишель.
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Комментарии
В мире , Происшествия , The Guardian , Associated Press
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