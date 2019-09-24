Российский хакер разбогател на кибератаках на США

Российский хакер заработал миллионы долларов с помощью кибератак на компании в США

Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 миллионов клиентов JPMorgan Chase & Co и еще 11 финансовых компаний. Эксперты сообщают, что эта атака является самой крупной из известных кибератак на финансовые учреждения.

Специалисты сообщили, что обвинения Тюрину были предъявлены еще в 2015 году, однако все это время он находился на свободе. В 2018 году хакера задержали в Грузии и отправили в США.

Позже Тюрин признал свою вину и дал показания. Россиянина обвиняют во взломах систем СМИ, брокерских компаний и финансовых систем. Эксперты отметили, что таким образом Тюрин заработал сотни миллионов долларов.

По словам экспертов, хакеру грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет «Дождь».

Ранее сообщалось, что хакеры внедряются в медицину и промышленность. Нападения происходят, как правило, через фишинговые рассылки, адресованные бухгалтерам предприятий, а конечной целью атак традиционно является хищение средств.