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США обвинили Иран в поддержке террористов на миллиарды долларов 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
США выдвинули серьезное обвинение Ирану
Фото: Carolyn Kaster / Reuters
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потратил на поддержку терроризма 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Хук сделал заявление во время выступления в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сотрудник Госдепа отметил, что Иран выделил эту сумму на «поддержку своих подопечных» в Ираке, Сирии и Йемене за последние несколько лет. По его словам, страна поддерживает движения ХАМАС, «Хезболла» и «Исламский джихад», которые в США являются запрещенными.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп введет санкции против Центрального банка Исламской Республики. Причиной являются атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в которых американское правительство винит Иран. Тегеран отрицает все обвинения в нападениях и в спонсировании террористических организаций.
В апреле 2019 года Иран приравнял американских военных к террористам. Это действие стало ответом на планы США признать армию Ирана террористической организацией. Отношения стран обострились после одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году.
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Комментарии1
В мире , Брайан Хук , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Хезболла , Госдеп США , Хамас , Центральный банк России
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