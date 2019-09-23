Депутат Рады лишился часов за 2 миллиона рублей

Депутат партии Порошенко лишился часов за 2 миллиона рублей

У депутата от партии Петра Порошенко Георгия Ясинского украли часы за два миллиона рублей. Об этом «Стране.ua» рассказал собеседник в правоохранительных органах

Ясинский — депутат Киевского городского совета от «Европейской солидарности». Основателем и лидером этой партии является бывший президент Украины Порошенко.

В пятницу парламентарий обратился в полицию с заявлением о краже. В нем депутат сообщил, что неподалеку от здания киевской мэрии на улице Крещатик неизвестные сняли с его руки люксовые швейцарские часы Breguet Marine Automatic Chronograph. Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Стрелки, циферблат и корпус модели Breguet Marine Automatic Chronograph изготавливаются из золота (корпус из 18-каратного розового), так же как и откидная застежка ремешка, а сам ремешок — из каучука.

В среднем эта модель Breguet стоит 31,5 тысячи долларов — чуть более двух миллионов рублей или, отмечает «Страна.ua», как однокомнатная квартира в Киеве.