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Трампу предрекли провал из-за вейперов 

Lenta.ru 2 часа назад
Трампу предрекли провал из-за вейперов
Фото: Reuters
Запрет на жидкости для электронных сигарет со вкусовыми добавками может стоить президенту США Дональду Трампу переизбрания на второй срок. Об этом главу США предупредили его соратники по Республиканской партии США, передает Axios.
Опасения политиков вызвал следующий факт: число совершеннолетних вейперов в ключевых для президентской гонки штатах заметно превышает число голосов, на которое Трамп обогнал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году. Эта цифра не компенсируется голосами родителей, обеспокоенных вейпингом среди подростков: среди них меньше политически активных избирателей, — по крайней мере, так считают в кругу лоббистов электронных сигарет.
Сторонники этой точки зрения приводят для примера следующую статистику: в штате Флорида Трамп выиграл выборы с перевесом в 113 тысяч голосов. При этом на 2016 год там насчитывалось 873 тысячи любителей вейпа. Таким образом, если хотя бы один из восьми выступит против переизбрания президента-республиканца, это изменит результат выборов.
Журналисты, однако, сомневаются в этих предостережениях: они не уверены, что вейперы изначально голосовали за нынешнего президента, что они перестанут вейпить из-за запрета на ароматизированные жидкости и что один лишь этот вопрос может изменить их мнение. Также неясно, насколько дружелюбен к вейп-индустрии будет кандидат от демократов.
По данным Управления по санитарному надзору США, в 2016 году в стране насчитывалось около 4 миллионов вейперов. Эксперты, изучающие индустрию, говорят, что с тех пор их число значительно выросло.
17 сентября сообщалось, что в США от курения вейпа скончались семь человек. До этого стало известно, что в стране возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний, связанная с электронными сигаретами. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.
Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только жидкости с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом в среде несовершеннолетних.
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Комментарии
В мире , США , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США
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