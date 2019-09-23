Трампу предрекли провал из-за вейперов

Опасения политиков вызвал следующий факт: число совершеннолетних вейперов в ключевых для президентской гонки штатах заметно превышает число голосов, на которое Трамп обогнал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году. Эта цифра не компенсируется голосами родителей, обеспокоенных вейпингом среди подростков: среди них меньше политически активных избирателей, — по крайней мере, так считают в кругу лоббистов электронных сигарет.

Сторонники этой точки зрения приводят для примера следующую статистику: в штате Флорида Трамп выиграл выборы с перевесом в 113 тысяч голосов. При этом на 2016 год там насчитывалось 873 тысячи любителей вейпа. Таким образом, если хотя бы один из восьми выступит против переизбрания президента-республиканца, это изменит результат выборов.

Журналисты, однако, сомневаются в этих предостережениях: они не уверены, что вейперы изначально голосовали за нынешнего президента, что они перестанут вейпить из-за запрета на ароматизированные жидкости и что один лишь этот вопрос может изменить их мнение. Также неясно, насколько дружелюбен к вейп-индустрии будет кандидат от демократов.

По данным Управления по санитарному надзору США, в 2016 году в стране насчитывалось около 4 миллионов вейперов. Эксперты, изучающие индустрию, говорят, что с тех пор их число значительно выросло.

17 сентября сообщалось, что в США от курения вейпа скончались семь человек. До этого стало известно, что в стране возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний, связанная с электронными сигаретами. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только жидкости с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом в среде несовершеннолетних.