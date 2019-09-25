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В Индонезии начались массовые беспорядки 

Вести.Ru + ещё 9 10 часов назад
В Индонезии начались массовые беспорядки
Фото: Вести.Ru
По меньшей мере, 32 человека погибли, 86 получили ранения в ходе массовых беспорядков на востоке Индонезии. Тысячи студентов вышли на демонстрации в крупных городах страны, в знак протеста против поправок в уголовный кодекс, близких, по их мнению, к законам шариата.
Законопроект подразумевает запрет на вступление в интимные связи до брака с представителями любого пола, супружеские измены и аборты. За нарушения документ предусматривает тюремное заключение на срок от двух до 4 лет. Причем распространяется он не только на местных жителей, но и на иностранцев, находящихся на территории страны.
На прошлой неделе президент страны Джоко Видодо под давлением общественности отозвал законопроект. Теперь его повторным рассмотрением займется парламент Индонезии, сообщает телеканал "Россия 24".
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