Создан Конституционный комитет Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании сирийского Конституционного комитета.
"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", — сказал он журналистам. "Он соберется в Женеве в течение ближайших недель", — добавил генсек всемирной организации.
Гутерриш поблагодарил Россию, Турцию и Иран за усилия по организации конституционного комитета.