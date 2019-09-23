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Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии 

ТАСС + ещё 9 12 часов назад
Создан Конституционный комитет Сирии
Фото: © AP Photo/Bebeto Matthews
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании сирийского Конституционного комитета.
"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", — сказал он журналистам. "Он соберется в Женеве в течение ближайших недель", — добавил генсек всемирной организации.
Гутерриш поблагодарил Россию, Турцию и Иран за усилия по организации конституционного комитета.
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В мире , Война в Сирии , Антониу Гутерриш , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Сирия
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