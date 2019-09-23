Мадуро заговорил о мире с американцами

Глава латиноамериканской страны отметил, что диалог может состояться в случае, если бы Трамп «решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы», которую начал проводить предыдущий президент США Барак Обама . При этом Мадуро считает, что нынешнего американского лидера «подвели в пагубной политике».

20 сентября стало известно, что Мадуро в скором времени приедет в Россию.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента 30 апреля. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.