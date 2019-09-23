Мадуро заговорил о мире с американцами 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию канала Россия 24.
Глава латиноамериканской страны отметил, что диалог может состояться в случае, если бы Трамп «решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы», которую начал проводить предыдущий президент США Барак Обама. При этом Мадуро считает, что нынешнего американского лидера «подвели в пагубной политике».
20 сентября стало известно, что Мадуро в скором времени приедет в Россию.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента 30 апреля. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.