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Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб по борьбе с коррупцией. Он записал в Facebook видеообращение, в котором призвал вместе противостоять нарушениям закона.
"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите!", — сказал украинский лидер.
Он отметил, что ставить хештеги или записывать видео не обязательно, нужно только позвонить на горячую линию и сообщить о правонарушении.
В начале сентября на Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Его председателем стала Елена Танасевич.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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