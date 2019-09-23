Зеленский запустил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб по борьбе с коррупцией. Он записал в Facebook видеообращение, в котором призвал вместе противостоять нарушениям закона.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите!", — сказал украинский лидер.

Он отметил, что ставить хештеги или записывать видео не обязательно, нужно только позвонить на горячую линию и сообщить о правонарушении.

В начале сентября на Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Его председателем стала Елена Танасевич.