Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне оценили, будет ли Китай всегда одним из лидеров мировой экономики 

Рамблер 17 часов назад
Россияне оценили, будет ли Китай всегда занимать лидирующую позицию в мировой экономике
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Им был задан следующий вопрос: «Как вы думаете, Китай всегда будет занимать одну из лидирующих позиций в мировой экономике».
На что 55% (то бишь большинство) респондентов ответили: «Всегда. У них правильная стратегия для поднятия экономики страны».
25% опрошенных не хотят загадывать, поэтому ответили просто: «поживем — увидим».
А вот 20% россиян уверены, что не всегда Китай будет занимать лидирующую позицию в мировой экономике, поскольку его еще притеснят другие страны (и, как они считают, много раз).
Всего в опросе приняли участие 8 962 человека.
Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе заметно возросло, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.
Издание назвало Казахстан, Киргизия и Узбекистан «жизненно важными винтиками» в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Кроме того, эксперты заявили «Газете.ру», что Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан стремятся к развитию тесных связей за пределами бывшего СССР.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Комментарии
В мире , Газета.Ru , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко встала на защиту Украины
Тимошенко встала на защиту Украины11
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой63
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции2
С горящей плавбазы в РФ эвакуировали сотни людей
С горящей плавбазы в РФ эвакуировали сотни людей14
«Россия может смягчить кризис в Венесуэле»
«Россия может смягчить кризис в Венесуэле»
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение