Россияне оценили, будет ли Китай всегда занимать лидирующую позицию в мировой экономике

Россияне оценили, будет ли Китай всегда одним из лидеров мировой экономики

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. Им был задан следующий вопрос: «Как вы думаете, Китай всегда будет занимать одну из лидирующих позиций в мировой экономике».

На что 55% (то бишь большинство) респондентов ответили: «Всегда. У них правильная стратегия для поднятия экономики страны».

25% опрошенных не хотят загадывать, поэтому ответили просто: «поживем — увидим».

А вот 20% россиян уверены, что не всегда Китай будет занимать лидирующую позицию в мировой экономике, поскольку его еще притеснят другие страны (и, как они считают, много раз).

Всего в опросе приняли участие 8 962 человека.

Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе заметно возросло, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.

Издание назвало Казахстан, Киргизия и Узбекистан «жизненно важными винтиками» в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Кроме того, эксперты заявили «Газете.ру», что Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан стремятся к развитию тесных связей за пределами бывшего СССР.