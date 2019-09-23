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Киев «поражает Русь на карте указательным перстом» 

РИА Новости 2 часа назад
Киев «поражает Русь на карте указательным перстом»
Фото: РИА Новости
Когда этим делом — "поражением Руси указательным перстом" — занимался видный государственный муж Великобритании виконт Пальмерстон, было в общем понятно. Британская империя находилась в зените своего величия, а виконт — титан и гений.
Но куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Русь поражают на карте не только обитатели Олимпа, но и персонажи низовой мифологии. Как например, посол Украины в Белграде А. Я. Александрович.
В своей концептуальной статье "Единственный способ справиться с Россией" чрезвычайный и полномочный посол указывает, что "дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель — распад РФ".
В борьбе за эту цель, по мнению Александровича, должны объединиться все, включая США, Китай и ЕС. Ведь "РФ в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами никогда не способна стать нормальным цивилизованным государством. Зато Россия, уменьшенная до размеров ее нынешней европейской территории, лишенная оружия массового уничтожения и постоянного членства в Совете Безопасности ООН, имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно, даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями".
Средства же для достижения этой цели не обязательно даже должны быть военными — сгодятся и такие, как "персональные санкции против высших руководителей с замораживанием активов и запретом на въезд; жесткие ограничения для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов, запрет на продажу высоких технологий, обвал цен на нефть".
"Наступает время, когда последняя империя зла должна пасть", — заключает украинский дипломат.
Все империи смертны — хоть империи зла, хоть империи добра, тут не возразишь. Хотя в установочной статье много сомнительных мест. США в их нынешних границах и с их нынешними ресурсами тоже никогда не способны стать нормальным цивилизованным государством? Контрреволюционные вещи говорит посол.
Объединение США, Китая и ЕС в борьбе за уничтожение России представляется сомнительным, ибо между этими субъектами много своих противоречий. Насчет того, чтобы лишить Россию стратегического оружия, можно только сказать: "Приди и возьми". И так далее.
Но, в принципе, каждый имеет право мечтать. Русские диванные стратеги тоже обсуждают в социальных сетях и в маргинальных интернет-СМИ перспективы сильного сокращения нынешней Украины. России отходит Новороссия, Польше — Галиция и (возможно) Волынь, Румынии — Буковина, Венгрии — Закарпатье. А Украина возвращается в границы XVII века. Диванным стратегам можно, ибо они говорят только сами за себя и ни за что не несут ответственности.
К тому же не исключено, что и более серьезные мужчины о чем-нибудь таком промеж себя говорят. Но, разумеется, строго конфиденциальным образом. При стратегическом планировании необходимо предусмотреть все варианты, но столь же необходимо не допускать утечек.
Тогда как посол — совершенно особая статья. На публике — а его публичное служение длится 24 часа в сутки — он не имеет права высказывать собственное мнение, делиться своими фантазиями и пожеланиями. Все, что он говорит, он говорит от имени своего суверена. А его сувереном с 20 мая 2019 года является В. А. Зеленский.
Далее два варианта.
Либо Зеленский устами своего посла излагает мировому сообществу единственный способ справиться с Россией и открыто призывает все державы мира объединиться ради уничтожения России.
Либо Зеленский сам по себе, а его посол сам по себе — и брешет, что хочет. Что, конечно, есть новое слово в дипломатии. До сих пор считалось, что в верительных грамотах посла однозначно содержится просьба "верить всему тому, что он будет говорить и делать" от имени своего суверена. Если все это устарело, неясно, кем вообще является лицо, именующее себя послом, и что он тут делает.
Такой оригинальный способ ведения закордонных справ можно называть движением по европейскому шляху, но чаще употребляется термин "хуторянская дипломатия". Суть которой в том, что в принципе непонятно, кому верить, ибо ничье слово ничего не значит.
Возможна, конечно, и такая школа дипломатии, но обыкновенно она считается квалифицирующим признаком несостоявшегося государства.
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В мире , Политика , Статьи , ЕС , Совбез ООН , НАТО , Киев , Китай , США , Великобритания
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