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США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
США так и не заявили о недопустимости ядерной войны, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил, что почти год назад Москва направила американской стороне предложение сделать совместное заявление. В заявлении, по замыслу Москвы, Россия и США должны подтвердить, что «в ядерной войне не может быть победителя и что она не должна быть развязана».
Однако ответа от американцев российская сторона так и не получила, передает ТАСС.
Ульянов отметил, что США, видимо, предпочитают «хранить молчание» и считают такую позицию «наилучшей для себя опцией».
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В мире , Армия , Видео , Оружие , Михаил Ульянов , ИТАР-ТАСС , США
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