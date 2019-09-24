США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой

Михаил Ульянов. США так и не заявили о недопустимости ядерной войны, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене

Он напомнил, что почти год назад Москва направила американской стороне предложение сделать совместное заявление. В заявлении, по замыслу Москвы, Россия и США должны подтвердить, что «в ядерной войне не может быть победителя и что она не должна быть развязана».

Однако ответа от американцев российская сторона так и не получила, передает ТАСС.

Ульянов отметил, что США, видимо, предпочитают «хранить молчание» и считают такую позицию «наилучшей для себя опцией».