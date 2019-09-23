Раскрыты подробности встречи Зеленского с Трампом

В Киеве раскрыли подробности встречи Зеленского с Трампом

По словам дипломата, переговоры продлятся в течение часа. Пристайко напомнил, что хотя ранее Зеленский уже дважды разговаривал с президентом Соединенных Штатов, между двумя лидерами важно установить непосредственный контакт.

Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что в рамках переговоров Трамп и Зеленский обсудят различные проблемы и бизнес-идеи. Одним из вопросов станет энергетическая безопасность Украины.

Ранее в сентябре помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча с Трампом станет для Киева хорошей возможностью для формирования «дорожной карты» на официальный визит Зеленского в США.

20 сентября бывший посол США на Украине Стивен Пайфер дал несколько советов Зеленскому о том, как вести переговоры с американским коллегой. В частности, он отмечал, что украинскому лидеру не помешает немного лести.