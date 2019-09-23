Украинский премьер-министр стал видеоблогером

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог под названием «Чашка премьера». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook , опубликовав первый выпуск программы.

По словам главы украинского правительства, небольшие видеозаписи он будет записывать еженедельно по воскресеньям. В своем первом блоге премьер пообещал рассказывать украинцам обо всем, что произошло за неделю.

В пилотном выпуске Гончарук напомнил о том, что на минувшей неделе правительство подало в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год. Премьер рассказал также о начале работы нового министерства цифровой трансформации и прокомментировал принятие парламентом закона о кассовых аппаратах.

Также он упомянул о запуске сайта, на котором будут размещаться вакансии на должности государственных служащих. Премьер не забыл анонсировать увольнения коррупционеров и сообщить украинцам и о начале подготовительных работ к отопительному сезону.

В видеообращении Гончарук пообещал отвечать на вопросы и комментарии пользователей социальных сетей. В сообщении к видео также говорится, что видеоблог не призван заменять общение премьер-министра с журналистами. По мнению Гончарука, новая информационная площадка позволит ему оперативно отвечать на все непонятные и сложные вопросы о деятельности Кабинета министров.

Ранее украинский премьер заявил, что на погашение государственного долга Украине в 2020 году придется потратить треть бюджета. Проект украинского бюджета на следующий год предусматривает платежи на погашение долгов в размере 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов).