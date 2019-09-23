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В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы 

RT на русском 51 минуту назад
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
Фото: globallookpress.com
В конгресс США внесён законопроект, которым предлагается создать Центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять «действиям» России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.
Соответствующий законопроект, с текстом которого ознакомился RT, в конгресс США внесла кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор Эми Клобушар.
Как говорится в заявлении сенатора, иностранные правительства якобы стремятся распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение американских граждан.
Кроме того, по её мнению, создание центра поможет разведке «лучше защищать американскую демократию».
«Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение. Нам необходим комплексный план совместных действий для защиты нашей демократии от информационной войны», — считает Клобушар.
Соавтором законопроекта выступил ещё один сенатор-демократ — Джек Рид, который подчеркнул, что Вашингтон должен активизировать усилия по противодействию «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе».
«Российская информационная война и враждебные зарубежные операции по оказанию влияния продолжаются и представляют серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности и демократии», — отметил он.
По его словам, «Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру».
Ранее в сенате США призвали ФБР оценить готовность к противодействию якобы возможному вмешательству России в американские выборы в 2020 году.
Москва не раз обращала внимание на безосновательность заявлений о вмешательстве.
Арбат районного значения
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Комментарии11
В мире , Эми Клобушар , Джек Рид , ФБР , Демократическая партия США , Сенат США , Иран , Китай , КНДР , США
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