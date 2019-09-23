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Байден потребовал провести расследование по поводу заявлений Трампа 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Байден потребовал расследовать заявления Трампа
Фото: EPA
Кандидата в президенты США возмутили выпады действующего американского лидера в свой адрес.
Бывший вице-президент, а ныне один из участников президентской гонки 2020 года Джо Байден потребовал проведения расследования по поводу высказываний действующего американского лидера Дональда Трампа, прозвучавших в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нынешний глава Белого Дома прошелся и по Байдену и по его сыну.
"Это, как представляется, является неизмеримым злоупотреблением властью. Связаться по телефону с иностранным лидером, который ищет помощи из Соединенных Штатов, и спросить обо мне и других вещах (…) это возмутительно", — заявил Байден в ходе своего предвыборного выступления в Айове, — "Трамп использует это, потому что он знает, что я буду бить его, как барабан, и злоупотребляет властью и каждой возможностью, которую представляет ему то, что он президент, чтобы попытаться сделать что-то, чтобы очернить меня".
Ранее Трамп заявил, что в ходе июльского разговора с Зеленским по телефону, когда американский лидер поздравил новоиспеченного коллегу с избранием президентом, поднималась также и тема коррупции.
“…в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Джо Байден и его сын способствовали коррупции на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа”, — описал примерное содержание разговора Трамп.
Ранее он даже намеревался опубликовать стенограмму этого разговора. Но отметил, что должен подумать, как это лучше сделать.
Как утверждает ряд американских СМИ, в телефонной беседе от 25 июля, Трамп пытался убедить нового коллегу начать расследование в отношении сына экс-вице президента, Хантера Байдена. На это Байден-старший отреагировал требованием опубликовать стенограмму разговора.
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Комментарии2
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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