Глава Ирана встретится в ООН с Джонсоном и Макроном

Президент Ирана встретится в ООН с лидерами Франции и Великобритании

Замглавы администрации иранского лидера Парвиз Эсмаили отметил, что Рухани также переговорит с лидерами Франции и Японии. Он отправится в Нью-Йорк в понедельник, 23 сентября, передаёт ТАСС.