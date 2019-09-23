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Президент Ирана встретится в ООН с лидерами Франции и Великобритании 

News.ru + ещё 5 42 минуты назад
Глава Ирана встретится в ООН с Джонсоном и Макроном
Фото: globallookpress.com
Президент Ирана Хасан Рухани намерен встретиться с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на полях Генассамблеи ООН.
Замглавы администрации иранского лидера Парвиз Эсмаили отметил, что Рухани также переговорит с лидерами Франции и Японии. Он отправится в Нью-Йорк в понедельник, 23 сентября, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Рухани приравнял американского главу Дональда Трампа к террористам. Его заявление связано с решением президента США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
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В мире , Ближний Восток , Европа , Борис Джонсон , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран , Великобритания , Франция
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