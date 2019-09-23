Соперник Нетаньяху отказался формировать коалицию

Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который является соперником действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах, отказался от формирования коалиции, сообщают СМИ.

В крупнейшей по итогам выборов парламентской фракции посчитали, что если первым коалицию попробует сформировать Нетаньяху, его усилия все равно провалятся.

Таким образом, во фракции намерены попытаться сформировать коалицию после провала действующего премьера.

Ранее "Объединенный арабский список" поддержал кандидатуру Бени Ганца.

До этого сам Нетаньяху заявил, что разочарован отказом Бени Ганца от встречи для обсуждения формирования широкого правительства единства по итогам выборов в парламент.