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Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского
Фото: Reuters
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом CNN заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф, комментарий которого был опубликован в Twitter телекомпании.
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«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — считает Шифф.
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.
20 сентября сообщалось, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.
Трампа призвали раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот заявил, что он носил поздравительный характер.
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Комментарии4
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Адам Шифф , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN
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