MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю

Times: британская разведка беспокоится, что у Москвы есть компромат на принца Эндрю

Руководство МI6 опасается, что в распоряжении российских властей могли оказаться компрометирующие материалы на сына королевы Елизаветы II, связанные со скандалом вокруг Джефри Эпштейна. У британских спецслужб вызывает беспокойство активность бывшего полицейского из Флориды, который участвовал в расследовании преступлений американского миллиардера-педофила, а затем перебрался Москву, пишет The Times.

Руководство британской разведки опасается, что Москва могла получить компромат на британского принца Эндрю, связанный со скандалом вокруг Джефри Эпштейна. У Лондона вызывает беспокойство активность бывшего полицейского, который имел доступ к расследованию в отношении американского миллиардера-педофила, а затем переехал в Россию, пишет The Times.

В 2005 году к помощнику шерифа во флоридском округе Палм-Бич Джону Марку Дугану обратилась женщина. Она заявила, что Эпштейн заплатил её 14-летней падчерице 300 долларов, чтобы та разделась до нижнего белья и сделала ему «эротический массаж».

После того как в июле текущего года дело Эпштейна было возобновлено, Дуган написал в Facebook, что имел продолжительный разговор с ведущими расследование следователями. Он также утверждал, что у него сохранились «секретные документы, которые никто ещё не видел».

В 2009 году Дуган повздорил со своим начальством и подал в отставку, после чего он перебрался в Москву. Публикации в Facebook о деле миллиардера-педофила были сделаны им уже в России, поясняет The Times.

По словам источника издания, «вмешательство» Дугана встревожило MI6. Представители внешнеполитической разведки Великобритании не знают, насколько много известного бывшему полицейскому о первом расследовании в отношении Эпштейна, и подозревают, что он мог передать какие-то сведения российским властям.

Вероятно, британские спецслужбы следили за активностью Дугана с 2013 года, когда он «был сфотографирован» с Павлом Бородиным. Этого высокопоставленного российского чиновника иногда называют «наставником президента Владимира Путина», утверждает The Times.

На взгляд собеседника издания, Дуган проявил ряд «классических черт», которые сделали его пригодным для вербовки «враждебной спецслужбой».

«Его знание о деле Эпштейна представляло бы большой интерес для российской разведки», — добавил источник.

На днях издание связалось с Дуганом в Москве. Он признал, что информация об Эпштейне может иметь «невероятную ценность» для любой разведслужбы и может быть использована для давления на «таких парней, как принц Эндрю».

На вопрос, контролируют ли его русские, Дуган ответил: «О Боже, нет. Я никогда не встречался с какими-либо представителями государства, за исключением сотрудников миграционной службы». Он добавил, что с Эпштейном «была связана куча народу», но заверил The Times, что ему ничего неизвестно о принце Эндрю.

«Московский аспект» истории оказался лишь одним из источников головной боли для второго сына королевы Елизаветы II. Букингемскому дворцу в очередной раз пришлось отвергать, что Эндрю занимался с сексом с Вирджинией Робертс Джюфрей. Именно эта молодая девушка запечатлена на скандальной фотографии с принцем, обнимающим её за талию, обращает внимание издание.

В пятницу Джюфрей выступила в эфире американского телеканала с четырьмя другими предполагаемыми жертвами Эпштейна. Она повторила своё прежнее утверждение, что однажды занималась сексом с принцем Эндрю в туалете, после чего он сказал ей «спасибо».

Ещё одной участницей программы была Анушка де Жоржу, бывшая британская модель. По её словам, Эпштейн изнасиловал её, когда она была ещё подростком.

«Когда Джеффри навещал меня, он дрожал от того, насколько ему меня хотелось, и это очень пугало», — призналась Жоржу в интервью NBC.

По её мнению, между жертвами Эпштейна возникла «совершенно особая связь», и они «объединились против общего врага».

«Джеффри думал, что мы были предметами одноразового использование, и он выбросил нас. И посмотрите, кто до сих пор стоит здесь», — добавила Жоржу.

В прошлом месяце

Эпштейн нашли мёртвым в камере нью-йоркской тюрьмы, напоминает издание.

Между тем, о чём действительно известно Дугану, остаётся загадкой. Во время первого трёхлетнего расследования, которое завершилось спорным досудебным соглашением в 2008 году, он работал в участке неподалёку от особняка Эпштейна. Предположительно именно в аэропорт Палм-Бич личный самолёт финансиста, получивший прозвище «Лолита Экспресс», привозил несовершеннолетних девушек из разных уголков света.

В 2016 году Дуган завёл сайт, притворившись русским хакером под псевдонимом BadVolf. Он публиковал секретные адреса американских чиновников и «сливал» электронную переписку Демократической партии, которую, как считают западные спецслужбы, «похитила российскими агентами».

В беседе с изданием Дуган подчеркнул, что его знакомство с Бородиным было случайным и «невинным»: «Я хотел заняться бизнесом в России и начал просматривать профили в Facebook. И я нашёл этого чувака, который сидит перед российским парламентом. Добавил его в друзья и начал общаться с ним в Facebook. Я попросил его о встрече. Американцу здесь очень легко встречаться с людьми».

В Букингемском дворце отказались комментировать деятельность Дугана. Принц заявил, что никогда не принимал участие, становился свидетелем или хотя бы подозревал о каком-либо «неподобающем поведении» американского миллиардера. Но, судя по всему, «сага Эпштейна» ещё далека от завершения, заключает The Times.