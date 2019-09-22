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MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю 

Рамблер 10 минут назад
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю
Фото: Reuters
Британская разведка MI6 опасается, что полицейский-перебежчик мог передать России данные о сексе принца Эндрю с несовершеннолетними. Об этом пишет The Times.
Западные спецслужбы боятся бывшего полицейского из Флориды Марка Дугана. Он участвовал в расследовании преступлений американского миллиардера-педофила Джефри Эпштейна. В 2009 году Дуган поссорился с начальством, уволился и переехал в Москву. На западе считают, что его могли завербовать вездесущие русские рыцари плаща и кинжала. Сам бывший полисмен категорически это отрицает.
Полицейский общался с жертвами миллиардера Эпштейна и заявил, что у него сохранились «секретные документы, которые никто ещё не видел». Британские элиты боятся, что у Дугана имеются документы о связи миллиардера-педофила с британским принцем, или даже участии последнего в сексе с подростками. Такая информация нанесла бы по престижу Великобритании мощнейший удар.
В частности, МI6 опасается, что «в руках русских» могут оказаться доказательства свидания принца с 17-летней «секс-рабыней» Эпштейна Вирджинией Джюфрей.
В пятницу Джюфрей выступила в эфире американского телеканала с четырьмя другими предполагаемыми жертвами Эпштейна. Она заявила, что занималась сексом с принцем Эндрю в туалете, и он сказал ей «спасибо».
Недавно британские журналисты связались с Дуганом в Москве. Он заявил, что информация об Эпштейне может иметь «невероятную ценность» для любой разведслужбы и может быть использована для давления на «таких парней, как принц Эндрю».
Однако Дуган заявил, что не сотрудничает с русской разведкой и «не встречался с представителями государства, за исключением сотрудников миграционной службы».
В свою очередь принц Эндрю заявил, что никогда не принимал участия в делах американского миллиардера.
Загадочная смерть Эпштейна: кому мешал скандальный миллиардер
В прошлом месяце Эпштейна нашли мёртвым в камере нью-йоркской тюрьмы. В США его обвиняли в изнасилованиях девушек-подростков и организации секс-торговли. Следствие считает, что он подыскивал девушек и увозил к себе в особняк «делать массаж».
Поскольку Эпштейн был заметной фигурой в элитных кругах, с ним водили знакомства многие американские и британские политики, аристократы и творческие деятели. Теперь они наперебой отрицают свое знакомство с миллиардером.
Арбат районного значения
Комментарии16
В мире , Москва
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