Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США

Смарт-часы Apple Watch спасли жизнь пожилому жителю американского штата Вашингтон Бобу Бердетту. Об этом сын пострадавшего Гейб написал в Facebook.

Боб Бердетт и его сын Гейб собирались покататься на горных велосипедах в парке Риверсайд, штат Вашингтон. Они договорились о встрече, однако до места назначения Боб не доехал.

Мужчина упал с велосипеда по дороге и получил серьезную травму. Он потерял создание и не смог обратиться за помощью. В этой ситуации выручили «умные часы», Apple Watch Боба определили неудачное падение и сразу же вызвали службу скорой помощи 911.

Также устройство отправило сообщение о случившемся на iPhone Гейба, в нем было указано местоположение Боба, и сын смог легко найти отца. Бердетт-старший сильно ударился и оставался без сознания, пока не приехала скорая. В больнице мужчина оказался меньше, чем через полчаса после падения.

Apple Watch Series 4 и более поздние версии имеют функцию обнаружения падения. Она отключена по умолчанию, если владельцу часов меньше 65 лет, но ее можно активировать через приложение Watch на iPhone.

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Программа работает автоматически: если через минуту после падения владелец часов не отключает оповещение о падении, Apple Watch вызывает экстренные службы. Если в приложении указаны данные контакта для срочной связи, информацию о происшествии отправят и этому человеку.