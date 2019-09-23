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Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
«Умные часы» спасли жизнь велосипедисту в США
Фото: Facebook
Смарт-часы Apple Watch спасли жизнь пожилому жителю американского штата Вашингтон Бобу Бердетту. Об этом сын пострадавшего Гейб написал в Facebook.
Боб Бердетт и его сын Гейб собирались покататься на горных велосипедах в парке Риверсайд, штат Вашингтон. Они договорились о встрече, однако до места назначения Боб не доехал.
Мужчина упал с велосипеда по дороге и получил серьезную травму. Он потерял создание и не смог обратиться за помощью. В этой ситуации выручили «умные часы», Apple Watch Боба определили неудачное падение и сразу же вызвали службу скорой помощи 911.
Также устройство отправило сообщение о случившемся на iPhone Гейба, в нем было указано местоположение Боба, и сын смог легко найти отца. Бердетт-старший сильно ударился и оставался без сознания, пока не приехала скорая. В больнице мужчина оказался меньше, чем через полчаса после падения.
Apple Watch Series 4 и более поздние версии имеют функцию обнаружения падения. Она отключена по умолчанию, если владельцу часов меньше 65 лет, но ее можно активировать через приложение Watch на iPhone.
Facebook
Программа работает автоматически: если через минуту после падения владелец часов не отключает оповещение о падении, Apple Watch вызывает экстренные службы. Если в приложении указаны данные контакта для срочной связи, информацию о происшествии отправят и этому человеку.
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В мире , Гаджеты , Apple , США
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