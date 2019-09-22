Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление насчет звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Reuters.

Трамп вновь заявил, что не говорил ничего плохого во время телефонного звонка со своим украинским коллегой.

Американский лидер сказал, что разговор прошел "идеально".

Ранее кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.