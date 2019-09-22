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Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление насчет звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Reuters.
«Фейковые СМИ»: Трамп оправдался за разговор с Зеленским
Трамп вновь заявил, что не говорил ничего плохого во время телефонного звонка со своим украинским коллегой.
Американский лидер сказал, что разговор прошел "идеально".
Ранее кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В мире , Видео , Украина , США
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