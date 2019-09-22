В США запретят хвалить ислам за государственные деньги

Белый дом рассматривает возможность прекращения федерального финансирования образовательной программы, проводимой университетом Северной Каролины и университетом Дьюка. Об этом сообщает NBC News.

Причина такого решения — излишнее внимание исламу, которое уделяется в программе по изучению Ближнего Востока. По мнению чиновников министерства образования, курс используется для продвижения идеологии и подчеркивания позитивных аспектов мусульманской веры, но не христианства и иудаизма.

Представители университетов заявили, что будут сотрудничать с министерством образования и предоставят все необходимые данные о курсе. В случае, если чиновники не удовлетворятся полученными сведениями, федеральный грант, призванный стимулировать изучение иностранных языков, будет отозван.