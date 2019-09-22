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Wikileaks: условия Ассанжа в тюрьме хуже, чем у террористов 

News.ru + ещё 8 22 сентября 2019
Стало известно о жестких условиях Ассанжа в тюрьме
Фото: globallookpress.com
Главный редактор сайта Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о тяжёлых условиях, в которых содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. По его словам, к журналисту относятся хуже, чем к осуждённым террористам.
В интервью изданию The Grayzone Храфнссон посетовал, что Ассанж находится в полной изоляции, ему запретили вступать в переписку, а принимать посетителей он может только два раза в месяц.
22 сентября основатель Wikileaks должен был выйти на свободу, так как уже отбыл наказание за нарушение условий залога, однако окружной судья Ванесса Барайцер, запретила отпускать Ассаджа, опасаясь, что он может скрыться.
По мнению Храфнссона, такое решение демонстрирует предвзятое отношение к основателю Wikileaks.
Ассанж был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне после отказа в предоставлении ему дипломатического убежища. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.
Ранее News.ru писал о том, что российский профсоюз журналистов и работников СМИ осудил арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Произошедшее в организации назвали атакой на свободу слова.
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В мире , Кристинн Храфнссон , Wikileaks
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