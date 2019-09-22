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Британские СМИ узнали о наличии у РФ компромата на сына Елизаветы II 

News.ru + ещё 3 22 сентября 2019
Лондон нашел у России компромат на сына Елизаветы II
Фото: globallookpress.com
У России есть компромат на сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю, считают журналисты издания The Times.
По сведениям источников газеты, имеющаяся у Москвы информация связана с делом Джеффри Эпштейна, который проходил по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними, а в августе этого года покончил с собой, находясь в тюрьме.
Одна из его жертв Вирджиния Джуффре в интервью NBC News рассказала, что Эпштейн заставлял её вступать в интимные отношения с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю.
Сотрудники британской разведки подозревают, что бывший сотрудник полиции Флориды Джон Дуган, который в 2009 году покинул США и перебрался в Россию, мог передать конфиденциальные документы, которые никто не видел, Москве.
Как отметил источник The Times, информация Дугана по делу Эпштейна может представлять большой интерес для российской разведки.
Журналистам также удалось пообщаться с беглым британским полицейским, который сообщил, что информация об Эпштейне может быть «невероятно ценной» для любого разведывательного агентства и может дать «рычаги воздействия» на «таких парней, как принц Эндрю».
Ранее News.ru писал о том, что второго сына королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю, который ранее уже оказался в центре скандала, связанного с именем американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинили в излишней любвеобильности. Друзья герцога Йоркского рассказали, что принц никогда не был педофилом, однако у него было более тысячи любовниц.
Арбат районного значения
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Комментарии1
В мире , ЕЛИЗАВЕТА II , Джон Дуган , Газета The Times , телеканал NBC , Москва
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