В Словакии напомнили о подвиге Красной Армии для страны

Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии при освобождении страны

Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия, при освобождении одного только первого населенного пункта страны, поселка Калинова, погибли 1,2 тысячи советских воинов, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения Калинова, расположенного на северо-востоке республики.

"Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов", — сказал Пеллегрини.

В своем выступлении, которое транслировалось сетевыми телеканалами, премьер также заявил о необходимости активно бороться с популизмом и попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.

"К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой. Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах", — подчеркнул словацкий премьер.

Пеллегрини призвал молодых соотечественников не забывать историю и ее героев.