Гонконг: газ против «коктейлей Молотова»

Демонстранты в Гонконге бросают в полицейских коктейли "Молотова", правоохранители разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ, сообщает телеканал RTHK. В субботу демонстранты заблокировали дороги и закидали коктейлями "Молотова" полицейскую машину. В результате полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Более мирная демонстрация протеста прошла в торговом центре. Там протестующие устроили минуту молчания, чтобы выразить поддержку пострадавшим в столкновениях.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции арестованных на материковый Китай, проходят в Гонконге с начала июня. Противники принятия закона считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит бороться с неугодными власти лицами.

После массовых протестов голосование по поправкам было отложено. Однако демонстранты намерены добиваться полного отказа от них.