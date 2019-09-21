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Гонконг: газ против «коктейлей Молотова» 

Вести.Ru + ещё 11 21 сентября 2019
Гонконг: газ против «коктейлей Молотова»
Фото: РИА Новости
Демонстранты в Гонконге бросают в полицейских коктейли "Молотова", правоохранители разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ, сообщает телеканал RTHK. В субботу демонстранты заблокировали дороги и закидали коктейлями "Молотова" полицейскую машину. В результате полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Более мирная демонстрация протеста прошла в торговом центре. Там протестующие устроили минуту молчания, чтобы выразить поддержку пострадавшим в столкновениях.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции арестованных на материковый Китай, проходят в Гонконге с начала июня. Противники принятия закона считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит бороться с неугодными власти лицами.
После массовых протестов голосование по поправкам было отложено. Однако демонстранты намерены добиваться полного отказа от них.
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В мире , Гонконг
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