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Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН 

РИА Новости + ещё 15 3 часа назад
Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН
Фото: РИА Новости
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя президентом страны, направит представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом он сообщил в твиттере.
"Мы сформировали делегацию, которая представит на будущей неделе наше правительство и всех венесуэльцев на 74-й Генассамблее ООН", — написал он.
Гуаидо добавил, что делегацию возглавит назначенный им представитель по иностранным делам Хулио Борхес, в ее состав войдут посол Гуаидо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро. Глава оппозиции также сообщил, что назначил депутата Национальной ассамблеи Писарро его уполномоченным при ООН.
При этом Гуаидо не упомянул, поедет ли он сам в Нью-Йорк. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН, вместо него там будет вице-президент Делси Родригес.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы.
С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая Неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней ассамблеи. Ожидается, что от Венесуэлы 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Делси Родригес , Хуан Гуаидо , Антониу Гутерреш , Генассамблея ООН , ООН , Венесуэла , Нью-Йорк , США
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