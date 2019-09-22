Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

"Мы сформировали делегацию, которая представит на будущей неделе наше правительство и всех венесуэльцев на 74-й Генассамблее ООН", — написал он.

Гуаидо добавил, что делегацию возглавит назначенный им представитель по иностранным делам Хулио Борхес, в ее состав войдут посол Гуаидо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро. Глава оппозиции также сообщил, что назначил депутата Национальной ассамблеи Писарро его уполномоченным при ООН

При этом Гуаидо не упомянул, поедет ли он сам в Нью-Йорк. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН, вместо него там будет вице-президент Делси Родригес

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не планирует встречаться с лидером оппозиции Венесуэлы.

С 24 по 30 сентября в ООН пройдет так называемая Неделя высокого уровня, в рамках которой выступят все гости нынешней ассамблеи. Ожидается, что от Венесуэлы 26 сентября выступит вице-президент Делси Родригес.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.