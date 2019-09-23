Конгресс США пригрозил урезать фонды разведки

В Конгрессе США пригрозили урезать фонды разведки из-за разговора Трампа и Зеленского

Об этом рассказал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф

Он подтвердил, что из-за отказа аппарата директора разведки раскрыть жалобу, палата может не удовлетворить некоторые запросы о финансировании.

Сообщается, что по правилам подобными документами положено делиться с Конгрессом, но и. о. директора Нацразведки Джозеф Магуайр запретил передавать документ законодателям.