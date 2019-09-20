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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост 

RT на русском 1 час назад
Главный переговорщик от США с РФ покидает свой пост
Фото: Thomas Peter / EPA / ТАСС
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон покидает свой пост. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.
«Нам будет не хватать её знаний, опыта и лидерских качеств», — говорится в его заявлении.
Глава Госдепа поблагодарил Томпсон за работу, не уточнив причин отставки.
Томпсон была главным переговорщиком Соединённых Штатов по стратегической стабильности на встречах с Россией.
Она участвовала в консультациях с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым. В частности, они касались Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в августе.
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В мире , США , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , МИД , Госдеп США
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