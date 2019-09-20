Трамп пригрозил Европе террористами

Трамп пригрозил выпустить тысячи террористов на границе с Европой

По словам Трампа, Соединенные Штаты «оказали всем большую услугу», взяв в плен этих боевиков, однако «США не могут держать тысячи боевиков», на содержание которых уходят «миллиарды долларов», передает «Интерфакс».

«Однажды мне придется сказать: извините, но вы (Европа) должны забрать их обратно, или мы выпустим их на вашей границе», — заявил Трамп в Белом доме.

«Тогда им (Европе) придется их (боевиков — прим. ВЗГЛЯД) ловить снова», — отметил американский лидер.

В конце августа Трамп уже грозил вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу.