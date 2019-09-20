Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пригрозил выпустить тысячи террористов на границе с Европой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трамп пригрозил Европе террористами
Фото: ТАСС
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется выпустить тысячи пленных боевиков на границе с Европой, если европейские страны откажутся забирать назад своих граждан, воевавших на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
По словам Трампа, Соединенные Штаты «оказали всем большую услугу», взяв в плен этих боевиков, однако «США не могут держать тысячи боевиков», на содержание которых уходят «миллиарды долларов», передает «Интерфакс».
«Однажды мне придется сказать: извините, но вы (Европа) должны забрать их обратно, или мы выпустим их на вашей границе», — заявил Трамп в Белом доме.
«Тогда им (Европе) придется их (боевиков — прим. ВЗГЛЯД) ловить снова», — отметил американский лидер.
В конце августа Трамп уже грозил вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине собрались конфисковать купленные россиянами земли На Украине собрались конфисковать купленные россиянами земли Экс-глава Нацбанка Украины заявила о нежелании возвращаться на родину Экс-глава Нацбанка Украины заявила о нежелании возвращаться на родину Трамп рассказал о чем будет говорить с Зеленским на полях ГА ООН Трамп рассказал о чем будет говорить с Зеленским на полях ГА ООН
В мире , Европа , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская армия освоила новый вид наступления
Российская армия освоила новый вид наступления146
В США заявили об оккупации Украиной части России
В США заявили об оккупации Украиной части России50
Мало денег: почему Израиль прогоняет россиян
Мало денег: почему Израиль прогоняет россиян14
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения10
SERB устроило провокацию на спектакле о Сенцове
SERB устроило провокацию на спектакле о Сенцове2
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение