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Трамп рассказал о чем будет говорить с Зеленским на полях ГА ООН 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трамп рассказал, о чем поговорит с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп во время Генассамблеи ООН намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским попытки Китая похищать интеллектуальную собственность на Украине.
Также лидеры будут беседовать о необходимости реформирования экономики Украины, сообщила администрация США, передает ТАСС.
Темами для разговоров президентов будут возможность сотрудничества в сфере энергетики, расширение торговли, добавили в американской администрации.
Трамп заявит о необходимости того, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.
Встреча на полях генассамблеи Трампа и Зеленского состоится 25 сентября.
Всего президент США проведет несколько двусторонних встреч, кроме Зеленского он увидится с британским премьером Борисом Джонсоном и польским президентом Анджеем Дудой, премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, премьером Сингапура Ли Сялуном, президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил ас-Сиси и президентом Южной Кореи Муном Джеином, сообщает РИА «Новости».
Также 25 сентября Трамп встретится с лидерами Западного полушария для обсуждения Венесуэлы.
В августе американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он приглашать Зеленского в Белый дом, не понял, о ком идет речь.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Борис Джонсон , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , Администрация США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Китай
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