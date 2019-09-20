Трамп рассказал, о чем поговорит с Зеленским

Трамп рассказал о чем будет говорить с Зеленским на полях ГА ООН

Также лидеры будут беседовать о необходимости реформирования экономики Украины, сообщила администрация США , передает ТАСС.

Темами для разговоров президентов будут возможность сотрудничества в сфере энергетики, расширение торговли, добавили в американской администрации.

Трамп заявит о необходимости того, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.

Встреча на полях генассамблеи Трампа и Зеленского состоится 25 сентября.

Всего президент США проведет несколько двусторонних встреч, кроме Зеленского он увидится с британским премьером Борисом Джонсоном и польским президентом Анджеем Дудой , премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, премьером Сингапура Ли Сялуном, президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил ас-Сиси и президентом Южной Кореи Муном Джеином, сообщает РИА «Новости».

Также 25 сентября Трамп встретится с лидерами Западного полушария для обсуждения Венесуэлы.

В августе американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он приглашать Зеленского в Белый дом, не понял, о ком идет речь.