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Экс-глава Нацбанка Украины заявила о нежелании возвращаться на родину 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Экс-глава Нацбанка Украины отреагировала на сгоревший дом
Фото: РИА Новости
Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не собирается возвращаться на родину, так как ее там уже ничего не держит.
«Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего», — сказала Гонтарева в интервью изданию «Гордон».
Она рассказала, что после увольнения не рассматривала возможность работать на Украине.
«Честно скажу: после увольнения рассматривала большое количество предложений о работе за границей. Ни одного предложения с Украины рассматривать уже не могла. С моим профессиональным уровнем на Украине мне делать нечего. С профессиональной точки зрения это был пик карьеры», — отметила она. Также Гонтарева рассказала, как пережила пожар в своем доме под Киевом. «Психологически 17 сентября был самым тяжелым днем в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи.
Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал», — сказала она.
Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома Гонтаревой, после чего все сооружение выгорело.
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Комментарии
В мире , Украина , Валерия Гонтарева
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