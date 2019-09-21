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Мелания Трамп опозорилась из-за ножниц 

News.ru + ещё 1 49 минут назад
Мелания Трамп опозорилась из-за ножниц
Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press
Первая леди США Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку во время церемонии открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.
Жена американского лидера не смогла большими ножницами разрезать праздничную ленточку: ткань застряла между лезвий. Ролик с конфузом Мелании Трамп опубликовало в Twitter агентство Reuters.
Ей так и не удалось разрезать ленту и она передала её вместо с ножницами мужчине, который также принимал участие в церемонии.
Как ранее писал News.ru, в Словении показали вырезанную из дерева бензопилой статую первой леди США. «Мелания» стоит на берегу реки Савы и приветствует родной город Севницу поднятой рукой. Статуя «одета» в синее платье, в котором супруга Трампа красовалась на его инаугурации.
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В мире , США , Джордж Вашингтон , Reuters
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