Мелания Трамп опозорилась из-за ножниц

Первая леди США Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку во время церемонии открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

Жена американского лидера не смогла большими ножницами разрезать праздничную ленточку: ткань застряла между лезвий. Ролик с конфузом Мелании Трамп опубликовало в Twitter агентство Reuters.

Ей так и не удалось разрезать ленту и она передала её вместо с ножницами мужчине, который также принимал участие в церемонии.

Как ранее писал News.ru, в Словении показали вырезанную из дерева бензопилой статую первой леди США. «Мелания» стоит на берегу реки Савы и приветствует родной город Севницу поднятой рукой. Статуя «одета» в синее платье, в котором супруга Трампа красовалась на его инаугурации.