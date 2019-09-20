Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Париже проходит молодежный марш в защиту климата 

РИА Новости 44 минуты назад
Парижская молодежь вышла на марш в защиту климата
Фото: РИА Новости
Масштабный марш в защиту климата, в котором принимают участие по большей части молодые люди, проходит в Париже, колонна митингующих начала движение от площади Нации, передает корреспондент РИА Новости.
Как отмечали организаторы шествия на страницах в социальных сетях, цель акции — выразить протест против бездействия властей в борьбе с изменением климата.
Перед началом шествия группа подростов "митинговала", взобравшись на скульптурную композицию "Триумф Республики" на площади Нации. Молодые люди принесли с собой самодельные плакаты на английском и французском и языках, в которых выражен протест против климатических изменений.
"Вставай на защиту климата", "Мы горячее климата", "Согрей своё сердце, а не планету", — кричали они.
С другой стороны скульптуры расположилась группа веганов с большой растяжкой с изображением белых медведей и подписью: "Измените свою тарелку, чтобы спасти планету".
"Отбрось свой стейк, чтобы спасти планету", — скандировали веганы.
Колонна демонстрантов неспешно начала движение около 13.30 (14.30 мск) от площади Нации по направлению к парку Берси, скандируя не только лозунги про климат, но и кричалки, которые стали традиционными для акций "желтых жилетов". В толпе демонстрантов на пятничном марше можно увидеть участников этого движения. Акция проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано.
"Мы опасаемся за планету, за то, что с ней может стать в будущем", — сказала РИА Новости одна из участниц марша.
"Глобальное потепление, наш образ жизни, нежелание общества меняться — вот это основные проблемы", — считает девушка.
"Нужно было действовать ещё вчера. А наше правительство никак не реагирует", — добавила ее подруга.
В субботу действия по защите окружающей среды планируется проложить: в Париже намечен очередной климатический марш. Вместе с тем на улицы французской столицы и других городов выйдут "жёлтые жилеты".
Подобные климатические марши уже проводились во Франции, в том числе в марте и мае.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Комментарии
В мире , Экология , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина95
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии22
Названы условия снятия блокады Донбасса
Названы условия снятия блокады Донбасса22
Захарова напомнила полякам о том, о чем они забыли
Захарова напомнила полякам о том, о чем они забыли11
Москва уточнила, что будет с суверенитетом Белоруссии
Москва уточнила, что будет с суверенитетом Белоруссии
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение